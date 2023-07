Największe miasta w Polsce. Warszawa wyprzedzona, jest nowy lider

Zmiany na mapie Polski

Wszystko zaczęło się kilka lat temu, w Pucku, 60 kilometrów na północ od Gdańska. - Jeden z przedsiębiorców chciał postawić molo. Kiedy przyszedł do starostwa po niezbędne dokumenty, okazało się, że oni mogą wydać wszystkie dokumenty, ale kończące się na linii brzegowej. Jak wiadomo, żeby postawić molo trzeba wejść za linię brzegową - wyjaśnia Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska.

Wody do nowej granicy przejęły samorządy leżące w Zatoce Gdańskiej. - Takim klasycznym przykładem jest Gdańsk. Granica miasta Gdańska do tej pory kończyła się na linii brzegowej, a teraz ta granica została przedłużona, rozciąga się do linii podstawowej morza terytorialnego - tłumaczy Marcin Grudzień.