To polskie lotnisko pracuje dzisiaj z przerwami. Brakuje kontrolerów, niektóre loty mogą być opóźnione

"Prace lotniska wstrzymane zostaną w godzinach w niedzielę: w nocy z soboty na niedzielę od godz. 0.30. do godz. 4., od godz. 8. do 9.; od 11. do 12; od 16. do 17. i od 19. do 20." - poinformowała w sobotę po południu rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.