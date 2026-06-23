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Z kraju

Po co nam konferencja w Gdańsku? "Byłaby to ogromna porażka"

Michał Tracz
Paulina Karpińska
Zespół autorów
Michał TraczOprac. Paulina Karpińska
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Kosiniak-Kamysz: Zełenski zbiera pokłosie swojej decyzji, powinien być na konferencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta tego państwa. Będzie premier. Co to zmienia? Okaże się w czwartek. Czy w atmosferze konfliktu da się robić biznes, podpisywać umowy i planować inwestycje? W Gdańsku będą szefowa Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, premierzy i ministrowie. Materiał Michała Tracza, reportera "Faktów" TVN.

W Gdańsku trwają ostatnie przygotowania do międzynarodowej konferencji, poświęconej odbudowie Ukrainy, która rozpocznie się w czwartek, 25 czerwca, i potrwa do piątku, 26 czerwca. Organizatorami są rządy Polski i Ukrainy. Ubiegłoroczna edycja odbyła się w Rzymie. - Biznes z całego świata zjedzie się za chwilę do Gdańska, do Amber Expo - zapowiedział Mateusz Nowaczyk, członek zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.

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Kosiniak-Kamysz: Zełenski powinien być na tej konferencji

Jak wyjaśnił reporter "Faktów", na konferencję przyjadą przywódcy wielu europejskich krajów. Będą premierzy i ministrowie kilkunastu rządów, kanclerz Niemiec i szefowa Komisji Europejskiej. Ukrainę reprezentować będzie premierka. Prezydent Zełenski nie przyjedzie. - Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zełenski miał przyjechać, ale jak widać na kanwie ostatnich wydarzeń, zmienił zdanie. Rząd mówi, że delegacja z premierem to i tak dobrze.

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Tusk: my swoją robotę wykonamy

- Niezależnie od tego, kto przyjedzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy - zapowiedział komentując premier Donald Tusk.

Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą, stwierdził, że "to będzie w takim razie podkreślało jeszcze bardziej ten gospodarczy wymiar i taki wykonawczy wymiar konferencji".

Już teraz szacuje się, że tylko w dwa dni w Gdańsku podpisanych zostanie prawie 200 umów i porozumień. Głównie między polskimi i ukraińskimi firmami. Odbudową Ukrainy zainteresowane są tysiące przedsiębiorstw z całego świata. Konferencja w Gdańsku ma im to ułatwić.

- Ja myślę, że to jest bezwzględnie największe wydarzenie polityczno-biznesowe w Europie w tym roku - dodał Kowal.

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Koszty odbudowy Ukrainy

Tracz wyjaśnił, że szacuje się, iż koszty odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny wyniosą kilkaset miliardów dolarów. Poza symbolami i polityką - mówiąc wprost - na stole są też ogromne pieniądze, z których duża część może trafić do polskich firm. Ważne, by tego nie zaprzepaścić.

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- Mamy świetny sektor MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw - red.), świetnie zarządzany, bardzo ambitny, z dobrymi produktami i dobrze uplasowany w Ukrainie - powiedział Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W Ukrainie już teraz prężnie działa kilkaset polskich firm. Najbardziej zainteresowane inwestowaniem są te z branży budowlanej, energetycznej, w tym OZE i z przemysłu maszynowego.

"Ten potencjał trzeba wykorzystać"

Firma budowlana Piotra Ciarkowskiego już działa w Ukrainie. I chce rozszerzyć działalność.

- Ten potencjał trzeba wykorzystać. Jeśli my, jako Polacy, nie znaleźlibyśmy się jako główny gracz w odbudowie Ukrainy, to byłaby to ogromna porażka - powiedział Piotr Ciarkowski, dyrektor firmy Bikor, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Szymczycha dodaje, że "nie można pozwolić, żeby spory historyczne, teatralne gesty, rozbiły nam przyszłość".

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Czy to dobry moment na odebranie orderu prezydentowi Ukrainy?

Biznes sobie poradzi - słyszymy - byle nie przeszkadzała polityka. Pytanie więc, czy prezydent nie mógł z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu po prostu poczekać?

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- Zawsze można powiedzieć, że jest dobry albo zły moment - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. - Ja uważam, że to był dobry moment - dodał. - Niezależnie od tego kto nam psuje robotę w tej chwili - w Warszawie i w Kijowie - ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie - zapowiedział premier Donald Tusk.

Konferencja w Gdańsku potrwa dwa dni. Weźmie w niej udział ponad cztery tysiące podmiotów z całego świata.

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Źródło: "Fakty" TVN
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Tagi:
GdańskUkrainaWołodymyr Zełenskibiznes
Michał Tracz
Michał Tracz
Reporter "Faktów" TVN
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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