Wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce. Dwa miasta

We wtorek, 23 kwietnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby : 2, 3, 6, 15, 35 oraz 1 i 3. Kumulacja w wysokości 520 milionów złotych została rozbita. Padły dwie wygrane pierwszego stopnia - w Niemczech i Słowenii.

Wysokie wygrane odnotowano również w Polsce. We wtorkowym losowaniu w naszym kraju padły dwie wygrane drugiego stopnia w wysokości 15 327 802,70 zł każda.

Dwie wysokie wygrane w Polsce w Eurojackpot

"W rozbitej wczoraj kumulacji odnotowano dwie wysokie polskie wygrane. Jak już wiemy, jedna z nich padła w Gdańsku (ul. Słowackiego 200), a druga w Kielcach (ul. Piekoszowska 34b)" - poinformował Totalizator Sportowy. Jak dodano, w obu przypadkach są to najwyższe wygrane w Eurojackpot odnotowane w tych miastach.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. Do szczęśliwców trafi zatem niemal 13,8 miliona złotych.