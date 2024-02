Tankowiec z Rosji przypłynął do Gdańska. Port wyjaśnia

Do Gdańska przypłynął tankowiec z rosyjskiego portu Ust-Ługa. - Jednostka pływa pod liberyjską banderą. Płynie do Chin - poinformowała redakcję biznesową tvn24.pl Aneta Urbanowicz z działu komunikacji w Porcie Gdańsk. Według zapewnień Urzędu Morskiego w Gdyni statek nie narusza sankcji. Tankowiec przypłynął na redę gdańskiego portu w celu zatankowania paliwa.

Aneta Urbanowicz z działu komunikacji w Porcie Gdańsk przekazała, że tankowiec Lugatti wpłynął na redę portu w poniedziałek o godzinie 20.15. - Jednostka służy do przewozu paliw. Ostatni port, z którego wypłynął, to rosyjska Ust-Ługa - wyjaśniła. O sprawie jako pierwszy napisał portal "Dziennika Bałtyckiego".

Statek z Rosji w Gdańsku

Co ważne, statek Luggati nie wchodzi do Portu Gdańsk. Z informacji przekazanych przez przedstawicielkę portu wynika, że "statek przypłynął na redę portu, w celu zabunkrowania (zatankowania paliwo do dalszej żeglugi morskiej)". - Firma świadcząca usługi bunkrowania, aktualnie bunkruje go z barki na redzie - dodała.