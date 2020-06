Potężne pieniądze mają trafić na konto polskiej firmy. "Nasze relacje z Gazpromem normalnieją"

Jak poinformowało w poniedziałek PGNiG, w zawartym aneksie do kontraktu jamalskiego strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu, którą wskazano w wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca 2020 r.

Uzgodniono też warunki wzajemnego rozliczenia skutków finansowych nowej formuły cenowej. W związku z tym PGNiG spodziewa się zwrotu przez Gazprom nadpłaty w wysokości ok. 1,5 mld dol., a termin tej płatności uzgodniono na 1 lipca 2020 r. Zgodnie z wyrokiem arbitrażu nowa formuła cenowa obowiązuje wstecznie, od 1 listopada 2014 r., stąd konieczność zwrotu przez Gazprom nadpłaconych kwot.

"Normalny tryb rozliczania"

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński ocenił, że "nasze relacje z Gazpromem, również na rynku europejskim, normalnieją". Jak mówił na konferencji prasowej Kwieciński, w relacjach z Gazpromem "przeszliśmy na normalny tryb rozliczania się w nowej formule cenowej". Jego zdaniem wyrazem normalizacji stosunków jest właśnie podpisanie 56. już aneksu do kontraktu jamalskiego, w którym "precyzujemy datę przekazania nadpłaty na 1 lipca tego roku". Jak dodał, w historii relacji PGNiG i Gazpromu "różnie bywało", ale ostatni aneks dowodzi tego, że "potrafimy rozmawiać i układać na nowo nasze relacje w oparciu o porządek europejski". Kwieciński przypomniał, że rynek gazu jest właśnie regulowany prawem europejskim.

- To jest możliwość pozyskiwania nowych złóż gazu ziemnego, stworzenia infrastruktury, która umożliwi w przyszłości pełną dywersyfikację dostaw i pełne uniezależnienie się od dostaw z kierunku wschodniego - wskazał Sasin.

Wicepremier dodał, że pieniądze te pozwolą też na inwestycje w poprawę dostępu Polaków do paliwa gazowego, przyspieszając w ten sposób proces gazyfikacji.

Przyszłe zmiany cen

Aneks został podpisany 5 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej, a następnie, do dnia 15 czerwca 2020 r., złożono podpisy i dokonano wymiany oryginałów dokumentów. Zgodnie z prawem europejskim publikacja informacji o zawarciu aneksu została opóźniona do momentu podpisania i wymiany pomiędzy stronami oryginałów.

Jednocześnie PGNiG wskazało na możliwość zmiany w przyszłości kontraktowych cen gazu i to wstecznie. Wskazuje się na dwie możliwe okoliczności. Pierwsza to wniosek PGNiG o renegocjację ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2017 r., o którym polska spółka informowała w listopadzie 2017 r. Drugą okolicznością, która w przyszłości może doprowadzić do zmiany ceny kontraktowej, jest wniosek o renegocjacje, złożony przez Gazprom pod koniec 2017 r.