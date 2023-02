Nowe stawki za gaz dla piekarni i cukierni. Sejm dał zielone światło

Niższa cena za gaz dla piekarni i odwrócone obciążenie VAT-em

Oprócz zapisów umożliwiających piekarniom i cukierniom zakup gazu po obniżonej cenie, w uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowane od 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiana definicji wynagrodzenia za pracę

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.