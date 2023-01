Niższy VAT na gaz? Donald Tusk zapowiada projekt ustawy

Na tym posiedzeniu Sejmu złożymy projekt ustawy, który wprowadza 5 procentowy VAT na gaz przynajmniej do końca roku - zapowiedział we wtorek w Siedlcach lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec mówił o trudnej sytuacji w związku z podwyżkami opłat za gaz. - Złożymy na tym posiedzeniu Sejmu, skoro premier (Mateusz) Morawiecki, prezes (PiS, Jarosław) Kaczyński nie chcą, albo udają, że to jest niemożliwe, prosty, bardzo czytelny projekt ustawy o tym, żeby VAT na gaz, przynajmniej do końca tego roku, był pięcioprocentowy i mam nadzieję, że to jakąś ulgę ludziom przyniesie - zapowiedział lider PO.

Najbliższe, dwudniowe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę.

Tusk: cena gazu mogłaby być o połowę niższa

Donald Tusk stwierdził także, że "cena gazu dzisiaj na giełdach światowych jest wyraźnie niższa niż przed wybuchem wojny". - To nie jest tandetny populizm. To wymaga tylko dobrej woli i mocnej decyzji, żeby rachunek za gaz w polskim domu był o połowę niższy niż będzie po tych podwyżkach. (..) Nie ma żadnego powodu, żeby spółki państwowe tak doiły budżety polskich rodzin. Ani ceny światowe tego nie uzasadniają, ani logika - ocenił.

Na wypowiedź Tuska zareagowała spółka PGNiG. "To oczywiste kłamstwo. Dziś cena na TGE to około 313 zł, a my sprzedajemy gaz dla gosp. domowych za... 200,17 zł - i to od ponad roku" - pisała spółka na Twitterze. W kolejnych wpisach czytamy, że "w 2022 r. ceny na giełdzie sięgały nawet 1500 zł/MWh, czyli 7x więcej".

Zdaniem spółki oferowanie niższy stawek dla klientów jest możliwe "dzięki rządowemu zamrożeniu cen: w 2022 r. rząd wydał na zamrożenie rachunków 10 mld zł". "W tym roku koszt będzie jeszcze wyższy - sfinansowany z budżetu państwa oraz PKN Orlen" - stwierdzono.

Wyższy VAT na gaz od stycznia

W ubiegłym roku rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych trudną sytuacją gospodarczą, m.in. przygotował tarczę antyinflacyjną. W tym celu czasowo obniżał do zera stawki VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Rozwiązania tarczy antyinflacyjnej przestały obowiązywać od początku 2023 r. Wyjątkami są: przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. stosowania zerowej stawki VAT na żywność oraz wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ponadto w 2023 r. zamrożone będą ceny gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r., a także wprowadzono maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP