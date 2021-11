Piąty dzień przerwy w dostawach gazu do Niemiec przez rurociąg jamalski

Środa jest piątym dniem z rzędu, w którym gaz nie dociera z Rosji do Niemiec rurociągiem jamalskim - informuje Reuters. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało, że wstrzymanie przesyłu gazu do Niemiec nie ma wpływu na realizację zobowiązań kontraktowych wobec PGNiG.

Gaz nie płynie do Niemiec przez Gazociąg Jamalski

Przepływ gazu do Niemiec w punkcie pomiarowym Mallnow w okolicy polsko-niemieckiej granicy ustał w sobotę i nie został wznowiony. Zamiast tego gaz płynie z powrotem na wschód przez Polskę. Gazprom, Polska i Niemcy nie wyjaśniły przyczyn wstrzymania dostaw, co zwiększyło obawy na rynku - podała Agencja Reutera.

"Zaprzestanie przesyłu gazu do Niemiec Gazociągiem Jamalskim nie ma wpływu na realizację zobowiązań kontraktowych wobec PGNiG. Import z kierunku wschodniego na rzecz spółki przebiega zgodnie ze składanymi nominacjami. Należy również dodać, że dostawy gazu ziemnego do klientów PGNiG również są realizowane w sposób planowy i stabilny, zgodnie z ich zapotrzebowaniem" - przekazało TVN24 Biznes biuro prasowe PGNiG.

Zdaniem Ronalda Smitha, starszego analityka ds. ropy i gazu w BCS, Rosja zamierza przesyłać przez Nord Stream 2 (NS2) gaz pobierany do tej pory z Gazociągu Jamalskiego. - Jeśli jednak NS2 nie zostanie wkrótce zatwierdzony do uruchomienia, Gazprom może być zmuszony do dodatkowego, bardziej tradycyjnego przesyłu tranzytowego Gazociągiem Jamalskim - stwierdził cytowany przez Agencje Reutera Smith.

Mniej gazu ze wschodu

Dostawy gazu - kontrakt jamalski

Kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt obowiązuje do 2022 r. PGNiG poinformowało w zeszłym tygodniu, że złożyło w czwartek do Gazpromu i Gazprom Exportu wniosek o zmianę ceny gazu w kontrakcie jamalskim, precyzując, że chodzi o jej obniżenie.