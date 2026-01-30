Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę

gaz rury gazociąg rurociąg
Tusk o atakach na infrastrukturę energetyczną: obroniliśmy się
Źródło: TVN24
Dobowe zużycie gazu wysokometanowego w Polsce przekroczyło 9 stycznia tego roku 100 milionów metrów sześciennych. To najwyższy wynik w historii - poinformował operator gazu przesyłowego Gaz-System.

Zgodnie z publikowanymi przez Gaz-System ostatecznymi danymi rozliczeniowymi, 9 stycznia z systemu przesyłowego gazu do dużych odbiorców oraz sieci dystrybucyjnych wypłynęło 100,3 mln m sześć. gazu wysokometanowego i dotychczas był to jedyny przypadek, gdy wartość ta przekroczyła 100 mln m sześc. na dobę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2551532917
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję
Ze świata
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata

Pierwszy rekord od 5 lat

Przed styczniem 2026 r. rekord dobowego zużycia gazu padł 18 stycznia 2021 r., sięgnęło ono wtedy 88,7 mln m sześc. na dobę. Z ostatecznych danych Gaz-Systemu wynika, że w styczniu 2026 r. rekord z 2021 r. został dotychczas pobity w 15 dobach.

Od 1 do 29 stycznia całkowite zużycie gazu w Polsce, liczone na wyjściu z systemu przesyłowego, przekroczyło 2,5 mld m sześc. i było o ponad 18 proc. wyższe niż w grudniu 2025 r. W stosunku do tego samego okresu stycznia 2025 r. zużycie było o niemal jedną czwartą wyższe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Gaz ziemnyceny gazu
Zobacz także:
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
Ze świata
Keir Starmer i Xi Jinping
Trump skomentował wizytę Starmera w Chinach
Ze świata
shutterstock_2601742981
Media: machina wojenna Kremla hamuje
Ze świata
Kevin Warsh
To on ma być nowym szefem Fed. Trump podał nazwisko
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
Tech
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
Tech
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
Z kraju
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
Ze świata
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
Z kraju
Giełda w Dżakarcie, Indonezja
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
Rynki
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
Z kraju
shutterstock_2210891727
Mail o zatwierdzonym roszczeniu? PZU ostrzega klientów
Tech
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
Ze świata
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
Tech
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
Tech
pap_20251204_105
Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Łukasz Figielski
shutterstock_2725802137_1
"Porządkujemy kilometrówki". Jest podpis
Z kraju
Donald Trump
Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"
Ze świata
Prada - sklep w Mediolanie
Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami
Ze świata
Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Wirus Nipah. Wzmożone kontrole na lotniskach
Ze świata
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce"
shutterstock_2551532917
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję
Ze świata
Pham Minh Chinh i Antonio Costa
Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica