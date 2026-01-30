Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę

Tusk o atakach na infrastrukturę energetyczną: obroniliśmy się Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgodnie z publikowanymi przez Gaz-System ostatecznymi danymi rozliczeniowymi, 9 stycznia z systemu przesyłowego gazu do dużych odbiorców oraz sieci dystrybucyjnych wypłynęło 100,3 mln m sześć. gazu wysokometanowego i dotychczas był to jedyny przypadek, gdy wartość ta przekroczyła 100 mln m sześc. na dobę.

Pierwszy rekord od 5 lat

Przed styczniem 2026 r. rekord dobowego zużycia gazu padł 18 stycznia 2021 r., sięgnęło ono wtedy 88,7 mln m sześc. na dobę. Z ostatecznych danych Gaz-Systemu wynika, że w styczniu 2026 r. rekord z 2021 r. został dotychczas pobity w 15 dobach.

Od 1 do 29 stycznia całkowite zużycie gazu w Polsce, liczone na wyjściu z systemu przesyłowego, przekroczyło 2,5 mld m sześc. i było o ponad 18 proc. wyższe niż w grudniu 2025 r. W stosunku do tego samego okresu stycznia 2025 r. zużycie było o niemal jedną czwartą wyższe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD