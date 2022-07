Polska przeciwna propozycji Komisji Europejskiej. "Na to się nie możemy zgodzić, nie tylko my"

- Mamy bezpieczeństwo dostaw, wszystkie potrzeby są zaspokojone w przeciwieństwie do 11 państw Unii Europejskiej, które już na dzisiaj wprowadziły ograniczenia. My nie mamy i nie potrzebujemy żadnych ograniczeń - podkreśliła minister klimatu.

Gaz w Europie - propozycja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała w środę, by wszystkie kraje UE ograniczyły zużycie gazu od sierpnia do marca o 15 proc. Cel ten byłby początkowo dobrowolny, ale stałby się obowiązkowy, gdyby Komisja ogłosiła stan nadzwyczajny. Jednak od samego początku propozycja spotkała się z krytyką wielu krajów.

- Na to się nie możemy zgodzić, nie tylko my. Przeciwko takim rozwiązaniom jest też Grecja, Hiszpania, Portugalia, Cypr, Malta, są też inne państwa, które mają obiekcje do poszczególnych zapisów tego dokumentu - podkreśliła Anna Moskwa. Agencja Reutera w poniedziałek poinformowała, że przeciwna temu rozwiązaniu jest też Francja.