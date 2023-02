Niższe stawki na gaz dla piekarni i cukierni. Zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego

czytaj dalej

Rurociąg Boronów - Trzebinia, o długości 97 kilometrów, został ukończony. To inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski - powiedział w środę wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Dodał, że dotąd paliwo musiało docierać do aglomeracji śląskiej i do województwa małopolskiego pociągami - teraz dotrze w sposób szybszy, rurociągiem. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że koszt inwestycji wyniósł ponad 200 milionów złotych.