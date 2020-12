Od 1 stycznia zmiana cen gazu. Jest nowa taryfa

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny została zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oznacza to, że od nowego roku za gaz zapłacimy blisko 4,5 procent mniej - podano w komunikacie. To trzecia obniżka cen gazu, którą zatwierdzono dla gospodarstw domowych w ciągu roku.

Urząd podkreślił, że oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 4,1 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

"Najniższe do wielu lat"

"Klienci PGNiG OD najczęściej są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i to na jej rzecz w ramach tzw. umowy kompleksowej ponoszą opłaty za transport gazu (postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla PSG jest w toku). Zatem skutek wprowadzenia nowej taryfy dla rachunku płaconego od stycznia 2021 r. przez odbiorców PGNiG OD, posiadających umowy kompleksowe, będzie niższy niż wynikający z samej obniżki ceny gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz stawki za usługę dystrybucji paliw gazowych" - wyjaśniono.

URE wytłumaczyło, że w konsekwencji zatwierdzonej taryfy, statystyczny odbiorca w grupie W-1.1 (tzw. kuchenkowicze), używający gazu do przygotowania posiłków, zapłaci o ok. 1,9 proc. mniej, co oznacza spadek jego płatności o ok. 40 groszy miesięcznie. Dla grupy W-2.1, czyli dla osób używających gazu także do podgrzewania wody, płatność ulegnie obniżeniu o 2,7 proc. - obniżka wyniesie średnio około 2,40 zł miesięcznie.