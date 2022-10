Znikają na masową skalę. "Klientom coraz trudniej zaakceptować kolejne podwyżki cen"

czytaj dalej

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu we wrześniu wzrósł do 43 punktów - podała firma S&P Global. To lepszy wynik niż prognozowano, choć jak podkreślili ekonomiści mBanku "raczej nie jest to sygnał, że najgorsze już za nami". W sierpniu wskaźnik wyniósł 40,9 punktu.