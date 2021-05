Nagrody gospodarcze prezydenta rozdane. "Absolutnie światowy poziom"

Nagrody gospodarcze prezydenta

"Absolutnie światowy poziom"

O nagrodzie

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak czytamy na stronie KPRP, inicjatywa w ciągu osiemnastu edycji zmieniała swoją formułę, "jednak cel przyznawania nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych".