Od jakości do sukcesu. Przed nami gala "Teraz Polska"

35. edycja gali "Teraz Polska"
Minister finansów Andrzej Domański o udziale w szczycie G20: Polska ma miejsce przy najważniejszym stole decyzyjnym światowej gospodarki
Źródło wideo: TVN24
8 czerwca podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie poznamy laureatów jednego z najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień gospodarczych w kraju - Godła "Teraz Polska". Będzie to 36. edycja konkursu.

Gala "Teraz Polska" od lat jest wydarzeniem, podczas którego biznes, nauka, administracja publiczna, kultura i media spotykają się wokół wspólnej idei: promocji tego, co w polskiej gospodarce najbardziej wartościowe, wiarygodne i konkurencyjne. To nie tylko finał konkursu, ale także symboliczne podsumowanie pracy firm, które swoją pozycję budują na jakości, odpowiedzialności i konsekwentnym rozwoju.

TVN24BiS jest patronem medialnym gali "Teraz Polska".

Produkty, innowacje i usługi

Droga do Godła "Teraz Polska" obejmuje wieloetapową ocenę ekspercką. Analizowane są nie tylko właściwości produktu, usługi lub innowacji, lecz także ich użyteczność, jakość wykonania, pozycja rynkowa i potencjał dalszego rozwoju. O tym, kto dołączy do grona laureatów, decyduje Kapituła Konkursu.

W tegorocznej edycji nominowano 60 firm i instytucji. Wśród nich znalazło się 41 produktów, 3 innowacje oraz 16 usług. To przekrojowy obraz polskiej przedsiębiorczości - od rozwiązań codziennie obecnych w domach konsumentów, przez zaawansowane technologie i usługi specjalistyczne, po projekty odpowiadające na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

- Gala "Teraz Polska" to jeden z tych momentów, w których szczególnie wyraźnie widać, że jakość nie jest abstrakcyjnym hasłem, ale efektem codziennych decyzji, inwestycji i odpowiedzialności. Laureaci Konkursu pokazują, że polskie firmy potrafią tworzyć rozwiązania cenione przez konsumentów, partnerów biznesowych i ekspertów. To właśnie z takich historii buduje się wiarygodność marki Polska - mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

36. edycja "Teraz Polska"

- Tegoroczna edycja dobrze pokazuje, jak szeroko można dziś rozumieć polską jakość. To już nie tylko trwałość produktu czy sprawność usługi, ale także technologia, bezpieczeństwo, funkcjonalność, odpowiedzialność środowiskowa i zdolność odpowiadania na realne potrzeby rynku. Laureaci tworzą bardzo różnorodne grono, ale łączy ich ambicja, by rozwijać się w oparciu o wysokie standardy - podkreśla Michał Lipiński, dyrektor konkursu "Teraz Polska".

Znaczenie Godła potwierdzają również badania konsumenckie prowadzone na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Wynika z nich, że jakość pozostaje jednym z kluczowych kryteriów wyboru produktów i usług, a rozpoznawalny znak jakości wspiera zaufanie do marki i wzmacnia jej prestiż.

Tegoroczna Gala odbędzie się 8 czerwca 2026 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, świata nauki, kultury oraz mediów. Uroczystości będzie towarzyszyć oprawa artystyczna z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych im. Karola Kurpińskiego.

Podczas Gali poznamy laureatów 36. edycji Konkursu "Teraz Polska" - firmy i instytucje, które w tym roku dołączą do grona ambasadorów polskiej jakości.


Wiktor Knowski

