Gala Liderów Polskiego Biznesu. BCC wręczył nagrody

Gala Liderów Polskiego Biznesu

"Od 1991 roku Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom. W konkursie uczestniczą członkowie BCC, niezależnie od profilu produkcji firmy, świadczonych usług czy struktury własności, którzy w ubiegłych latach nie zdobyli tytułu Lidera Polskiego Biznesu. Nominacje (przyznawane od 1993 roku) i Złote Statuetki wręczane są podczas zimowej Gali Liderów, która od grudnia 1994 roku odbywała się w Teatrze Wielkim a w czasach pandemii przeniosła się do Pałacu Lubomirskich. Zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, mogą w następnej edycji konkursu ubiegać się o Diament do Złotej Statuetki. Podczas tegorocznej edycji konkursu Diamenty otrzymało 47 firm" - napisano w informacji prasowej.

- Na ocenę firm ubiegających się o tytuł Lidera Polskiego Biznesu składają się nie tylko parametry finansowe, chociaż to jest kluczowe. Jest oceniana polityka zatrudnienia, to, jak firmy sobie radzą w realiach, w jakich funkcjonują. Oceniamy politykę rozwojową, czy rozwój idzie w kierunku innowacyjnych technologii, a może w kierunku znanych rozwiązań. Oceniamy politykę środowiskową i politykę socjalną. Suma tych ocen decyduje o nominacjach i wreszcie o przyznaniu samych nagród. W tym roku firmy aplikujące o ten tytuł miały jeszcze jeden istotny czynnik, z którym musiały sobie radzić – pandemia Covid-19. Dlatego to nie liderzy polskiej gospodarki – to herosi polskiej gospodarki - mówiła Grażyna Majcher-Magdziak, Członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia przedsiębiorców, Założyciel BCC, Członek jury konkursu.