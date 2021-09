Fuzja Orlenu z PGNiG. Są terminy kolejnych etapów

- Fuzja to proces złożony, w którym wiodąca rola należy do PKN Orlen i który prowadzony jest pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Angażujemy się w ten proces w pełni, mamy powołane zespoły projektowe, które wykonują prace przygotowujące nas do połączenia. Jedną z kluczowych spraw jest zabezpieczenie działalności operacyjnej po dniu połączenia. To skomplikowany proces związany z posiadanymi przez PGNiG koncesjami, których jest ponad 200 - powiedział PAP Biznes prezes Paweł Majewski.