Hofman: zapis o wynagrodzeniu za sukces w takim przypadku byłby zupełnie normalny

Adam Hofman w rozmowie z TVN24 odniósł się do naszych ustaleń dotyczących współpracy jego firmy R4S-Consulting Hungary z węgierskim MOL. Według byłego rzecznika PiS kontrakt miał charakter stricte biznesowy i nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że zagraniczne firmy zwracają się do niego zarówno jako biznesmena, jak i człowieka, który zna kulisy polskiej polityki.

Success fee za przejęcie Lotosu

- Przy tego typu transakcjach umowy success fee to jest rzecz powszechna i my ogólnie także korzystamy z tego typu rozwiązań - powiedział w rozmowie z TVN24 Adam Hofman. Równocześnie zastrzegł jednak: - Nawet jeśli tego typu zapis się pojawił, to to jest praktyka. Czy się pojawił? Nie odpowiadam na to pytanie, ponieważ z gruntu nie odpowiadam na żadne tego typu pytania dotyczące żadnego klienta.