Fuzja Orlenu z Lotosem i raport NIK. Jacek Sasin komentuje

Sasin o fuzji Orlenu z Lotosem

- Dziś jak słyszę, że NIK to kwestionuje, to kwestionuje rzetelność wielkich, międzynarodowych firm - dodał polityk PiS .

- Dobrze, by NIK to wytłumaczył. Branie sobie kwoty z sufitu i mówienie, że można było uzyskać tyle, to nie jest to poważny argument do dyskusji - powiedział Sasin.