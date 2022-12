Tusk: to największa afera XXI wieku w Polsce

Koszt rafinerii w Gdańsku zwróci się Arabom w niecały rok, jej sprzedaż to dla nich prezent od rządów PiS, największa afera XXI wieku w Polsce. Nie rozstrzygnę teraz, czy to tylko głupota, czy wielka korupcja, ale tak tego nie zostawię - stwierdził były premier, lider PO Donald Tusk.

Do kwestii gdańskiej rafinerii Tusk odniósł się w nagraniu zamieszczonym we wtorek na Twitterze. W materiale wideo widzimy, jak szef PO pochyla się nad złożonym z klocków LEGO modelem stacji benzynowej.

Tusk: dla rafineria jest de facto dla Arabów za darmo

- Wyobraźcie sobie taką sytuację: podjeżdżacie sobie samochodem pod tę stację benzynową, kupujecie hot-doga, płacicie za hot-doga, a właściciel stacji mówi: nie tylko hot-dog, cała stacja benzynowa jest wasza - mówi na nagraniu polityk, demonstrując sytuację za pomocą klocków LEGO. - Ja dzisiaj tu nie rozstrzygnę przed państwem, czy to jest tylko głupota, czy to jest wielka korupcja Ale jednego możecie być pewni: tak tego nie zostawię - zadeklarował.

Sprzedaż Rafinerii Gdańskiej

Krytycy fuzji mówili, że koncern Saudi Aramco będzie mógł łatwo odsprzedać udziały w Rafinerii, przez co mogłaby ona trafić w niepożądane z polskiej perspektywy ręce. Politycy PiS i zarządzający Orlenem tłumaczyli, że przed takim ryzykiem zabezpiecza umowa zawarta z saudyjskim gigantem. Nie potwierdza tego jednak projekt dokumentu, do którego dotarli dziennikarze programu "Czarno na białym". Wynika z niego, że po fuzji Orlenu i Lotosu Polska może utracić kontrolę nad Rafinerią Gdańską. Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom.