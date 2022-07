Fuzja Orlenu i Lotosu. "Na pewno odkorkowują szampana na Kremlu"

To osłabia nasze bezpieczeństwo. Wystawiamy się na poważne ryzyko zaistnienia dużych firm rosyjskich w Polsce - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 były minister gospodarki Piotr Woźniak, odnosząc się do fuzji Orlenu z Lotosem i związanych z tym transakcji. - Na pewno odkorkowują szampana w Rosji i na Kremlu - dodał. W opinii byłego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza "to nie tyle jest przejęcie Lotosu przez Orlen, ale likwidacja Lotosu".

- To osłabia nasze bezpieczeństwo. Wystawiamy się na poważne ryzyko zaistnienia ze swoimi długotrwałymi, strategicznymi planami, dużych firm rosyjskich w Polsce za pośrednictwem Saudi Aramco, jak i MOL-a, którzy zostali wybrani przez spółkę PKN Orlen do tego przedsięwzięcia, rozbioru Lotosu - wyjaśniał.

"To likwidacja Lotosu"

Zdaniem Pawła Olechnowicza planowana fuzja "to nie tyle przejęcie Lotosu przez Orlen, ale likwidacja Lotosu". - To rozparcelowanie tych aktywów pośród spółek, firm zagranicznych. Każda z nich ma większe lub mniejsze powiązania z kapitałem rosyjskim, białoruskim. Zastanawiające jest, w jakim kierunku idziemy - mówił.

Dopytywany o wątek rosyjski fuzji, zwrócił uwagę, że Saudi Aramco "właśnie podwoiło import oleju opałowego z Rosji". - W odruchu przyjaznej pomocy. Popyt na ten olej opałowy praktycznie zamarł do zera. Po pierwsze z powodu sankcji (nałożonych na Rosję - red.). Duża część firm przestrzega tych sankcji, w związku z tym nie kupuje z Federacji Rosyjskiej. Drugim powodem jest to, że to paliwo jest po prostu brudne, to jedno z najbardziej emisyjnych paliw na świecie. Ponieważ spadła sprzedaż do prawie zera i Rosjanie popadli w kłopot, to Arabia Saudyjska podwoiła import. Mówię o danych za pierwszy kwartał, pewnie za drugi będą jeszcze wyższe - mówił Woźniak.