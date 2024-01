Prezes PiS zabrał głos w sprawie sprzedaży części Lotosu

Kaczyński o sprzedaży części Lotosu

Przyznał, że on sam nie zajmował się bezpośrednio kwestią fuzji, ale jest głęboko przekonany, że tego rodzaju transakcja była potrzebna. Jak podkreślił, sprzedaż części aktywów Lotosu, wynikała z warunków, które stawia Unia Europejska . - To nie była polska decyzja - powiedział Kaczyński.

Fuzja Orlenu z Lotosem

W poniedziałkowym oświadczeniu Orlenu padano, że "połączenie Orlen z Grupą Lotos miało kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego kraju". "Dzięki tej transakcji Rafinera Gdańska ma również zapewnione środki na inwestycje niezbędne, aby dostosować swój biznes do wymogów polityki klimatycznej UE" - wskazano. Stanowisko to nosi tytuł "Oświadczenie ORLEN dotyczące rzekomych ustaleń NIK dotyczących połączenia z Grupą LOTOS".

- Saudi Aramco to jest firma króla, w bardzo dobrych relacjach z Rosją i ( Władimirem) Putinem , również w dobrych układach z Węgrami - wskazywał gość TVN24. Jak mówił, "to kierunek nastawiony na obniżenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stworzenie takich ukierunkowanych działań, które mogą być podjęte przez Saudi Aramco bez naszej jakiejś możliwości zareagowania zdecydowanego, bo Saudi Aramco ma prawo weta, więc ma prawo również, jako firma światowa, dokonywać transakcji bez zgody innych na tym rynku".

W ocenie Olechnowicza fuzja Orlenu z Lotosem nie została przeprowadzona transparentnie. - Wymazanie nazwy firmy (Lotos - red.), jednej z najlepszych firm giełdowych na polskim rynku, z mapy gospodarczej kraju przez rząd to jest coś, co nie kwalifikuje się do jakiejkolwiek oceny quasi-pozytywnej, to jest tragiczne - podkreślił Olechnowicz.