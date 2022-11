Wielka fuzja i problem z Saudyjczykami. Sasin twierdzi, że ma rozwiązanie

W rozporządzeniu wskażemy wyraźnie, że Rafineria Gdańska należy do przedsiębiorstw, których niekontrolowana sprzedaż nie jest możliwa - poinformował w niedzielę wicepremier Jacek Sasin. Wcześniej media informowały, że z umowy z Saudi Aramco usunięto dwie klauzule, co miałoby ułatwić Saudyjczykom ewentualne zbycie swoich udziałów.

Business Insider Polska poinformował w piątek w publikacji "Aneks do fuzji Lotosu i Orlenu. Saudyjczycy mogą sprzedać udziały w Rafinerii Gdańskiej", że z jego ustaleń wynika, że "Bruksela nie zgodziła się m.in. na ograniczenia w zbywaniu udziałów w Rafinerii Gdańskiej przez Saudi Aramco". Jak zaznaczono, "do tej pory był to nieznany powszechnie fakt".