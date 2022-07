Rządowe "tak" dla fuzji Lotosu z PKN Orlen

We wtorek rząd zgodził się na połączenie spółek Grupy Lotos oraz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we wtorek. Kontrowersje budzą warunki fuzji, między innymi transakcje z węgierskim MOL-em i Saudi Aramco.

Połączenie PKN Orlen, Lotosu i PGNiG

"Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej" - poinformowano w komunikacie.

Podkreślono, że "połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen umożliwi osiągnięcie poprawy efektowności operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności, takich jak wydobycie i produkcja rafineryjna. Rozwiązanie to zwiększy efektywność pracy oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu".

Dodano też, że w przyszłości, dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, powstanie silny polski koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN Orlen. Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami. "Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo - Wschodniej" - zaznaczono.

Przeciwnicy fuzji

"Próba włączenia wybranych aktywów LOTOS S.A. do węgierskiej grupy MOL w zamian za jej wybrane aktywa przeznaczone do włączenia do grupy Orlen jest próbą nieekwiwalentnej wymiany (tzw. swap-u) i wyczerpuje wszystkie znamiona wadliwej prywatyzacji, ze szkodą dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dla skarbu państwa i dla grupy LOTOS S.A. Brak zabezpieczenia przed dalszym zbywaniem przez MOL i Saudi Aramco zaplanowanych do nabycia aktywów LOTOS S.A. wskazuje na wyjątkową groźną w skutkach ignorancję ekonomiczną, wobec tak znaczącej wartości aktywów (zwłaszcza detalicznych) dla potencjalnych, kolejnych nabywców z silnych rosyjskich grup kapitałowych" - napisano.