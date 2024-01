Potężne pieniądze dla Polski. Słowa minister i komunikat Brukseli

Co wynika z komunikatu KE

Warunki opłacenia faktur

Maciej Sokołowski zwraca uwagę, że to nieprawda, że KE potwierdziła, że warunki zostały spełnione, a Bruksela dopiero przystępuje do weryfikacji samooceny. Jak podkreśla korespondent TVN24, że dopiero wtedy, gdy Komisja Europejska uzna, że warunki zostały spełnione zgodnie z polską samooceną będzie można powiedzieć, że warunki do opłacenie faktur zostały wypełnione.

- Co więcej Polska wysłała nową ocenę dotyczącą kwestii praworządności, a to nie są wszystkie warunki. Katarzyna Pełczyńska wspomina o "trzech ostatnich warunkach", to oprócz sądownictwa też zdrowie publiczne i transport. W sprawie zdrowia i transportu nic się w ostatnich dniach nie zmieniło, więc nie można mówić o wypełnieniu tych warunków - zaznaczył Sokołowski. Stwierdził przy tym, że nie powinno być problemów z realizacją tych warunków. - To jedynie przesłanie do KE odpowiednich planów, ale rozmowy w tej sprawie ciągle się toczą, więc też nie można powiedzieć, że te warunki zostały spełnione - zaznaczył. - Jesteśmy więc oczywiście nieco bliżej do zapewnienia wypłat z funduszy spójności, natomiast nie tak blisko, by mówić, że dziś przesłane faktury zostałyby przez KE opłacone - stwierdził Maciej Sokołowski.