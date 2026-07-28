Z kraju Miliardy na polskie innowacje. Resort pokazuje liczby Wiktor Knowski |

Impas w negocjacjach o wymianie polskich myśliwców za ukraińskie technologie dronowe. Oto powód Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Gorodenkoff/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych działa i przynosi efekty. Do tej pory podpisano już 32 umowy o łącznej wartości ponad 1,33 mld zł, z czego ponad 567 mln zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich" - przekazał resort funduszy na portalu X.

Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych działa i przynosi efekty. 🚀



💥 Do tej pory podpisano już 32 umowy o łącznej wartości ponad 1,33 mld zł, z czego ponad 567 mln zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

💥 Wsparcie trafia do firm rozwijających technologie, które… pic.twitter.com/6E3XA3LsQR — Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (@MFIPR_GOV_PL) July 28, 2026 Rozwiń

Resort wskazał, że 11 umów dotyczy wsparcia w sektorze biotechnologii, 10 w sektorze czystych i oszczędzających zasoby technologii, a kolejne 11 w sektorze technologii cyfrowych. Szczegółów dotyczących poszczególnych kontraktów nie podano.

Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych w Polsce

Do wydania w ramach Funduszu jest ponad 3,8 mld zł. Jak wskazało MFiPR, w 2026 r. planowane są kolejne nabory o wartości 1,84 mld zł.

>>> Prezes Blika składa rezygnację

Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych został stworzony w czerwcu 2025 r. w ramach unijnej agendy STEP. Chodzi w niej między innymi o uniezależnienie Europy od technologii z rynków zewnętrznych, między innymi zaawansowanych usług cyfrowych, badań nad nowymi lekami czy rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji. O środki mogą starać się firmy, które realizujące projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje w sektorach kluczowych dla przyszłości rodzimej gospodarki. Funduszem zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. "To dopiero początek. Na realizację Funduszu przeznaczono ponad 3,8 mld zł, a w 2026 r., planowane są kolejne nabory o wartości 1,84 mld zł" - przekazał resort.

W europejskim ogonie

Źródłem finansowania są środki UE z programu operacyjnego FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). FENG to następca programu Innowacyjna Gospodarka z lat 2007-2013 i programu Inteligentny Rozwój (2014-2020), które pochłonęły w sumie kilkadziesiąt miliardów złotych. W ubiegłorocznej edycji unijnego Europejskiego Rankingu Innowacyjności na 27 państw należących do UE Polska zajęła 23. miejsce.