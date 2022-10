Miały być środki na wojsko, emisja obligacji odwołana. "MON kupuje bez planu i jak widać bez pieniędzy"

Odwołanie przetargu mogło mieć związek z najtrudniejszą od lat sytuacją na rynku obligacji. W piątek rentowności polskich 10-letnich obligacji skarbowych rosły w pewnym momencie nawet o ponad 40 punktów bazowych do ponad 9 proc. Na koniec dnia rentowność spadła do 8,7 proc.

"Model pozabudżetowej modernizacji wojska się sypie"

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowę ramową na zakup 288 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo z Korei Południowej wraz zapasem amunicji; pierwsze trafią do Polski w przyszłym roku. Pod koniec sierpnia Polska zawarła też umowę zakupu 180 czołgów K9, we wrześniu zawarto umowę na 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50. Z kolei w kwietniu Błaszczak podpisał umowę na dostawę 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla polskiego wojska

Premier: chcemy pobudzić zainteresowanie polskim długiem

- Będziemy odpowiednio podchodzić do naszych inwestycji, do przyciągania kapitału z zewnątrz. Jestem już dziś w kontakcie z wieloma instytucjami finansowymi z wielu krajów świata, by pobudzić zainteresowanie polskim długiem. Mam przekonanie, że po tych chwilowych zawirowaniach (...), będziemy w stanie doprowadzić do uspokojenia na rynkach finansowych – powiedział Morawiecki.