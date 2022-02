Polska tworzy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

Ustawa o obronie Ojczyzny

Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tymczasem z rządowych zapowiedzi wynika, że dzięki nowym przepisom polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ma być ona skierowana do ochotników, którzy będą musieli: zgłosić swoją aplikację do służby i przejść procedury rekrutacyjne; odbyć 28-dniowe szkolenie zakończone przysięgą (uposażenie wyniesie ok. 4,4 tys. zł brutto); odbyć 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne (uposażenie wyniesie ok. 4,4 tys. zł brutto).