Rozmowy w sprawie Funduszu Odbudowy. "Wydaje mi się, że przekonaliśmy marszałka"

Wydaje mi się, że przekonaliśmy marszałka, by Senat nie przyjmował poprawek do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy - stwierdził po spotkaniu z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Podkreślił, że resort funduszy oczekuje, że ratyfikacja nastąpi jeszcze w tym tygodniu.

Tomasz Grodzki po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że poinformował wiceministra funduszy i polityki regionalnej, że "przygotowanie prac do posiedzenia, które odbędzie się 27 maja, przebiega zupełnie dobrze i 27. Senat podejmie (ws. ustawy) ostateczne decyzje" .Buda i Grodzki spotkali się we wtorek po południu. Tematem rozmów była ustawa ratyfikacyjna dot. zwiększeniu zasobów własnych UE.

"By komisje senackie nie przedłużały swoich prac"

Buda poinformował po spotkaniu, że zaprosił senatorów na spotkanie w MFiPR poświęcone Krajowemu Planowi Odbudowy.

- Termin jest do uzgodnienia, ale każdy senator bez względu na klub mógłby przyjść na takie spotkanie i porozmawiać na temat KPO, tak by komisje senackie nie przedłużały swoich prac i proces ratyfikacyjny został zakończony w tym tygodniu - powiedział wiceminister Buda dziennikarzom.

Dodał, że poinformował marszałka, że już 22 państwa UE dokonały ratyfikacji i Polska będzie jednym z ostatnich państwa, jakie tej ratyfikacji będzie dokonywać. - Nasze zastrzeżenia budzi to, że z uwagi na postawę Senatu ta ratyfikacja nie jest dość sprawna - mówił Buda. Przypomniał, że także samorządowcy oczekują szybkiej ratyfikacji.

- W odpowiedzi otrzymałem informacje, że do przemyślenia jest ta propozycja spotkania. Co do terminu, pan marszałek powiedział, że komisje potrzebują jeszcze kilkunastu dni na prace. Senat miałby się zająć ratyfikacją 27 maja - powiedział Buda.

Podkreślił, że apelował "żeby to się odbyło jeszcze w tym tygodniu".

"By nie komplikować sytuacji prawnej"

Wiceminister poinformował, że przekazał opinie prawną MFiPR, że jakiekolwiek dodatki do ustawy ratyfikacyjnej są niedopuszczalne, a także przekazał swoją wątpliwość w sprawie preambuły. - Apelowałem, żeby zrezygnować z preambuły, by nie komplikować sytuacji prawnej, bo istnieje taka obawa, że przekazanie ratyfikacji nawet z preambułą może budzić wątpliwości po stronie Komisji Europejskiej - powiedział Buda.

- Czekamy na ruch pana marszałka w tej sprawie - dodał.

- Wydaje mi się, że przez dyskusję na ten temat przekonaliśmy Senat, żeby zrezygnował z planowanych poprawek do ustawy ratyfikacyjnej. Te wszystkie argumenty które prezentowaliśmy, opinie prawne, stosowana praktyka, prawdopodobnie przyniosły skutek i pan marszałek oraz Senat odstąpią od uchwalania w ustawie ratyfikacyjnej poprawek - poinformował Buda.

- Ale przedłużanie czasu pracy nad ustawą i przygotowywanie treści preambuły nadal nas niepokoi - dodał.

770 miliardów złotych

W środę połączone senackie Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zajmą się ustawą o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Sejm uchwalił tę ustawę 4 maja. Ratyfikacja grudniowej decyzji Rady Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia m.in. Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Z kolei podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Po tym jak ustawa dotycząca ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych trafiła do Senatu, marszałek Grodzki zapowiedział, że senatorowie zajmą się nią podczas posiedzenia 27 maja. Mówił wówczas, że senatorowie nie będą składać do ustawy poprawek, lecz zaproponują preambułę do niej oraz dodatkową uchwałę dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy.

Autor:red.

Źródło: PAP