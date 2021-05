Zielone światło z Polski dla unijnego Funduszu Odbudowy

- To bardzo ważny moment, wierze w to głęboko, dla naszego kraju, dla Rzeczpospolitej, ale także dla całej UE. Poprzez złożenie tego podpisu nastąpiło zakończenie całego procesu ratyfikacji w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej - powiedział Andrzej Duda.

- To zamyka cały proces ustalania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, to decyzja która w wyniku bardzo długich negocjacji, które zamknęły się 14 grudnia 2020 roku, wprowadza do systemu prawa UE coś co nazwano instrumentem na rzecz odbudowy UE - mówił Duda.