Minister finansów: głosowanie przeciw byłoby samobójczym posunięciem

Sprzeciw może słono kosztować

"Procedowanie w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy grozi wywołaniem kryzysu politycznego w Warszawie, gdyż jedna z partii (Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - red.) wchodząca w skład konserwatywno-nacjonalistycznej koalicji rządzącej zapowiedziała, że będzie głosować w parlamencie przeciwko. Nasuwa to pytania o przyszłość rządu Zjednoczonej Prawicy" - czytamy w publikacji zamieszczonej na stronie internetowej "Financial Times".

W wywiadzie Kościński skarżył się, że Bruksela żąda szeregu zobowiązań do wprowadzenia reform, z których niektóre nie są istotne dla przyspieszenia ożywienia gospodarczego. Wymienił między innymi podniesienie wieku emerytalnego i wprowadzenie zmian w sądownictwie. - To jest jak ciągła zmiana reguł gry - ocenił.

"Chcemy, aby ludzie zaczęli wydawać pieniądze"

"Warszawa przygotowuje też inne projekty, które mają pobudzić konsumpcję i inwestycje po zakończeniu pandemii" - pisze dziennik, odnosząc się do Nowego Ładu. - Chcemy, aby ludzie zaczęli wydawać pieniądze, co ożywi gospodarkę - powiedział Kościński.

Fundusz Odbudowy

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji 58 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy, który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Projekt KPO został opublikowany przez rząd w marcu, niedawno zakończyły się jego konsultacje społeczne.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany czy jeśli Solidarna Polska zagłosuje przeciw lub wstrzyma się podczas głosowania w tej sprawie, to czy nadal będzie trwała koalicja rządząca, odparł, że będzie to zależeć od wyniku głosowania.

- Jeśli przegramy to głosowanie, to nie. Groźne są sprzeciwy prowadzące do porażki. I z nich trzeba wyciągać wnioski - podkreślił urzędujący wicepremier i szef komitetu do spraw bezpieczeństwa.