Kiedy pierwsze wypłaty z Funduszu Odbudowy? Europosłowie o możliwym terminie

Pierwsze wypłaty z Funduszu Odbudowy mogą trafić do Polski we wrześniu lub październiku - uważają europarlamentarzyści PO-PSL. Jak mówili na konferencji prasowej, Krajowy Plan Odbudowy został złożony przez Polskę do Komisji Europejskiej "późno". Zauważyli, że wiele państw zrobiło to szybciej.