Zmiany w Funduszu Kościelnym. Dzisiaj pierwsze posiedzenie rządowego zespołu

Fundusz Kościelny ma zostać zreformowany. W piątek ma się odbyć pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. - Bardzo ważne jest to, aby proces dochodzenia do zmian następował w drodze konsultacji i dialogu z przedstawicielami wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych, które funkcjonują w Polsce - powiedziała Agnieszka Buczyńska, ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego.