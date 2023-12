Co dalej z Funduszem Kościelnym? Jest zapowiedź premiera Tuska

Rząd w najbliższą środę ma się zająć sprawą Funduszu Kościelnego oraz przeniesienia środków z TVP na onkologię dziecięcą. Takie informacje przekazał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Lider Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że chciałby, żeby to obywatel decydował o tym, który kościół wesprze.

Szymon Hołownia o przyszłości Funduszu Kościelnego

O temat likwidacji Funduszu Kościelnego został zapytany w piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia . - Mieliśmy rozmowę w dniu wczorajszym (w czwartek - red.) w gronie liderów ugrupowań Koalicji 15 października i poruszaliśmy ten temat. Konkluzja była taka, że przygotowujemy się do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji - poinformował lider Polski 2050. -Teraz się już pewnie nie da się tego zrobić, bo ten Fundusz Kościelny służy chociażby do opłacania składek ubezpieczenia społecznego duchownych. Musimy zadbać o stabilność systemu - dodał.

- W naszym programie, ja jestem do tego bardzo przywiązany, jest likwidacja Funduszu Kościelnego i zastąpienie tego Funduszu Kościelnego jakimś mechanizmem indywidualnego wsparcia w kościołach wspólnoty wyznaniowej, do której ktoś należy: odpis podatkowy, zwiększenie limitu darowizn - podkreślał Hołownia.

- Chcemy zmiany filozofii. Teraz jest tak, że to większość parlamentarna, państwo decyduje o tym, ile Kościół na to dostanie, a ja bym chciał, żeby to obywatel decydował o tym, który kościół wesprze i żeby przenieść ten poziom decyzji, upodmiotowić obywateli w tej sprawie - dodał lider Polski 2050.