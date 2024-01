Rząd bierze się za Fundusz Kościelny. "Celem jest, aby w 2025 roku nie istniał"

"Nie chodzi nam o to, aby pozbawić księży prawa do emerytury"

- Nie chodzi nam o to, aby pozbawić zakonnice, księży, osoby duchowne prawa do renty czy emerytury. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do zabezpieczenia społecznego. Jeśli takie prawo jest powszechne, jeśli ktoś musi ponosić ciężar jego finansowania, a jeżeli nie chcemy, żeby to było państwo, to musimy wskazać podmioty, które to przejmą - stwierdziła Dziemianowicz-Bąk.