Polska powołuje nowy fundusz. "Jako pierwsza w Europie"

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności

Pełczyńska-Nałęcz informowała w połowie marca br., że do połowy kwietnia br. zapadnie decyzja KE ws. przekierowania środków w ramach KPO. Zapewniła, że resort "walczy" teraz o to, by jak największa część funduszu mogła być kontraktowana i realizowana po 2026 roku. Środki na program obronności i bezpieczeństwa mają być przekazywane w formie preferencyjnych pożyczek. Minister podkreśliła, że będą to pożyczki nieoprocentowane i częściowo umarzalne, w zależności od tego, gdzie i jak będą inwestowane.