Szykują się zmiany w sprawie alimentów. Rząd pracuje nad projektem

Rada Ministrów planuje zająć się projektem noweli związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Chodzi między innymi o podwyższenie kwoty kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

We wtorek rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustaw. Pracami kieruje wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Fundusz alimentacyjny

Z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu wynika, że projekt przewiduje podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu tego kryterium, aby każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powodował, że osoby samotnie wychowujące dzieci tracą prawo do świadczeń.

Rozszerzony ma być katalog dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa.

Długi alimentacyjne

Nowa usługa

Projekt zakłada także m.in. wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów, niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.