"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24

We wtorek ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 odniosła się do materiału "Rodzinny raj", który dotyczył funkcjonowania fundacji rodzinnych. "Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom i ministrom nie przystoi szczególnie" - napisała.

OGLĄDAJ: Zaczęło się od wyznania "Friza". Politycy też ukrywają majątek w fundacjach rodzinnych? Zobacz cały materiał

Ministra zapowiedziała rozpoczęcie prac nad projektem ustawy przygotowywanej przez Polskę 2050. Ma ona zobowiązać posłów i ministrów do ujawniania majątku ukrytego w fundacjach rodzinnych. Informacje o tym stanie posiadania miałyby zostać włączone do corocznych oświadczeń majątkowych.

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że "skala patologii" ujawniona w reportażu "Czarno na białym" jest szokująca. Jej zdaniem politycy, mimo ideowych różnic, potrafią wspólnie korzystać z przywilejów podatkowych, które sami wcześniej ustanowili.

"Zbieranie podpisów pod projektem zaczniemy od znanych cwaniaków na fundacjach: posłów Mentzena i Wiplera. Na Kongresie Nowego Otwarcia zapowiedzieliśmy wyrazistą politykę. Teraz bierzemy się do roboty" - podsumowała.

Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom i ministrom nie przystoi szczególnie. Dlatego ruszamy z pracami nad ustawą @PL_2050, która zmusi parlamentarzystów i ministrów-cwaniaków do ujawnienia majątków ukrywanego w fundacjach rodzinnych. Stan posiadania… — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) March 24, 2026 Rozwiń

Niezależnie od tej deklaracji prace nad nowelizacją ustawy o fundacjach rodzinnych prowadzą też ministerstwa. "Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości, które prowadzi prace koncepcyjne nad włączeniem rejestru fundacji rodzinnych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co spowoduje, że dokumentacja fundacji rodzinnej będzie jawna, na zasadach zbliżonych do publicznego dostępu do dokumentacji innych podmiotów rejestrowanych w KRS" - przekazało wcześniej MRiT.

OGLĄDAJ: Polscy politycy chronią polski przekręt? "Nikt mnie nie przekona, że wszystko jest OK" Zobacz cały materiał

Fundacje rodzinne

Fundacje Rodzinne to funkcjonująca od maja 2023 roku instytucja prawna, która w zamyśle miała pomagać osobom prowadzącym rodzinne biznesy przekazywanie przedsiębiorstw następnym pokoleniom. Fundacje miały pomagać też akumulować majątek w polskich rękach, co miało wpływać na zwiększenie inwestycji w Polsce. Jednocześnie fundacje pozwalają ukrywać majątek osobom, które do tej pory musiały go ujawniać, czyli na przykład posłom.

