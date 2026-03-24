"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Reporter "Czarno na białym" o fundacjach rodzinnych
Po emisji reportażu w programie "Czarno na białym" w TVN24 przewodnicząca Polski 20250 Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz zapowiedziała zmiany w prawie, które mają uniemożliwić politykom ukrywanie majątków w fundacjach rodzinnych. Jak podkreśliła w mediach społecznościowych, nawet politycy, którzy na co dzień ostro się ze sobą spierają, potrafią zgodnie korzystać z "raju podatkowego, który sami sobie stworzyli".

We wtorek ministra funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050 odniosła się do materiału "Rodzinny raj", który dotyczył funkcjonowania fundacji rodzinnych. "Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom i ministrom nie przystoi szczególnie" - napisała.

Friz Karol Wiśniewski

Zaczęło się od wyznania "Friza". Politycy też ukrywają majątek w fundacjach rodzinnych?

Ministra zapowiedziała rozpoczęcie prac nad projektem ustawy przygotowywanej przez Polskę 2050. Ma ona zobowiązać posłów i ministrów do ujawniania majątku ukrytego w fundacjach rodzinnych. Informacje o tym stanie posiadania miałyby zostać włączone do corocznych oświadczeń majątkowych.

"Rodzinny raj". Rejestr jest jawny, ale dostęp do akt - ściśle ograniczony
"Rodzinny raj". Rejestr jest jawny, ale dostęp do akt - ściśle ograniczony

Szymon Żyśko

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że "skala patologii" ujawniona w reportażu "Czarno na białym" jest szokująca. Jej zdaniem politycy, mimo ideowych różnic, potrafią wspólnie korzystać z przywilejów podatkowych, które sami wcześniej ustanowili.

"Zbieranie podpisów pod projektem zaczniemy od znanych cwaniaków na fundacjach: posłów Mentzena i Wiplera. Na Kongresie Nowego Otwarcia zapowiedzieliśmy wyrazistą politykę. Teraz bierzemy się do roboty" - podsumowała.

Niezależnie od tej deklaracji prace nad nowelizacją ustawy o fundacjach rodzinnych prowadzą też ministerstwa. "Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości, które prowadzi prace koncepcyjne nad włączeniem rejestru fundacji rodzinnych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co spowoduje, że dokumentacja fundacji rodzinnej będzie jawna, na zasadach zbliżonych do publicznego dostępu do dokumentacji innych podmiotów rejestrowanych w KRS" - przekazało wcześniej MRiT.

pc

Polscy politycy chronią polski przekręt? "Nikt mnie nie przekona, że wszystko jest OK"

Fundacje rodzinne

Fundacje Rodzinne to funkcjonująca od maja 2023 roku instytucja prawna, która w zamyśle miała pomagać osobom prowadzącym rodzinne biznesy przekazywanie przedsiębiorstw następnym pokoleniom. Fundacje miały pomagać też akumulować majątek w polskich rękach, co miało wpływać na zwiększenie inwestycji w Polsce. Jednocześnie fundacje pozwalają ukrywać majątek osobom, które do tej pory musiały go ujawniać, czyli na przykład posłom.

Ministra o fundacjach rodzinnych: to jest chory system
Ministra o fundacjach rodzinnych: to jest chory system

Łukasz Frątczak
pc

TVN24 HD

pc
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
