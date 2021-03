31 firm z Polski w rankingu "Financial Times". Oto lista

31 polskich spółek znalazło się w tegorocznej edycji rankingu najszybciej rozwijających się europejskich firm "Financial Times". Znaczna liczba polskich podmiotów z rankingu, bo aż połowa, działa w obszarze nowych technologii.

Także jeśli chodzi o całość rankingu, który obejmuje tysiąc firm, zestawienie po raz kolejny zdominowały firmy technologiczne. "W zestawieniu uplasowało się 219 takich podmiotów, w porównaniu z 189 w zeszłym roku. Po uwzględnieniu większej liczby obszarów działalności, jak fintech i e-commerce, ich całkowita liczba wzrasta do 290" - czytamy w dzienniku.

Najszybciej rozwijające się firmy z Polski

W przypadku firm z naszego kraju, najwyżej uplasowała się świadcząca usługi IT firma Spyrosoft (miejsce 5). W latach 2016-2019 odnotowała wzrost na poziomie 14783,8 proc. Oprócz Spyrosoftu najszybciej rozwijające się firmy z Polski to ITDS Poland, która zajmuje się usługami konsultingowymi (miejsce 66), oraz agencja marketingowa Delante Media (miejsce 120).

Pozostałe polskie firmy, które znalazły się w rankingu to: Semantive (miejsce 124), Obido (miejsce 147), Domator24.com (miejsce 150), RTB House (miejsce 183), VirtusLab (miejsce 230), Brainhub (miejsce 249), Pomorska Platforma Pracy (miejsce 282), Enpire (miejsce 293), Nanovo (miejsce 309), Green Cell (miejsce 353), Etno Cafe (miejsce 375), Seargin (miejsce 432), Skyrise.Tech (miejsce 549), ITFS (miejsce 561), Selsey (miejsce 562), Predica Consulting Services (miejsce 564), Tender Hut (miejsce 565), Global Control 5 (miejsce 598), Pakar Service (miejsce 612), Qpony (miejsce 622), AppUnite (miejsce 637), CSHARK (miejsce 654), Drukarnia piga (miejsce 681), DONE Deliveries (miejsce 762), j-labs (miejsce 841), Meblobranie (miejsce 860), Ogrodosfera (miejsce 950) i Tooploox zamykający ranking z miejscem 1000.

Ranking "Financial Times" powstał na bazie porównania tempa wzrostu przychodów firm z 33 europejskich krajów, w latach 2016 – 2019. W poprzedniej edycji do rankingu zakwalifikowały się 44 firmy z Polski. W tym roku do zestawienia mogły zakwalifikować się spółki, które w 2016 r. wygenerowały min. 100 tys. euro przychodów, a na koniec wynik ten nie mógł być niższy niż 1,5 mln euro. W zestawieniu nie mogą występować spółki powiązane ze sobą kapitałowo.