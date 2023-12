Frankowicze mogą wygrać więcej

Kancelaria wyjaśniła, że jednym z istotnych aspektów poruszonych przez Trybunał jest powiązanie naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie na rzecz konsumentów z datą złożenia przez konsumenta wezwania do zapłaty. Dodano, że obecnie jedynie część odsetek naliczana jest w ten sposób.

Opinie prawników w sprawie wyroku TSUE

"W mojej ocenie zapadłe w TSUE orzeczenia z pewnością wpłyną na ujednolicenie orzecznictwa w zakresie zasądzania przez sądy odsetek. W tym wypadku data odsetek powinna być łączona z upływem terminu z wezwania do zapłaty, a nie jak przyjmują niektóre sądy z datą złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej" - przekazał PAP radca prawny Wojciech Bochenek.

"Mamy już pierwsze składy sędziowskie, które zmieniły swoje stanowisko i zasądzają odsetki za pełny okres tj. od wezwania do zapłaty. Kwestionując jednocześnie składane przez banki zarzuty zatrzymania, które również ograniczały prawa frankowiczów do dochodzenie odsetek za pełny czas trwania postępowania, aż do realizacji korzystnego wyroku" – dodał.