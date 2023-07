Sąd Najwyższy nakazał ponownie rozpatrzyć sprawę eksmitowanych frankowiczów

Sąd Najwyższy skierował do ponownego rozpatrzenia wniesioną przez Rzecznika Finansowego sprawę zaocznego wyroku egzekucji z nieruchomości kupionej za kredyt we frankach szwajcarskich - poinformował w czwartek RF.

Jak podał Rzecznik Finansowy, chodzi o wniesioną przez niego do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie zaocznego wyroku dotyczącego natychmiastowej spłaty kredytu zaciągniętego we frankach na zakup nieruchomości. Do RF zgłosili się klienci, którzy zawarli w 2008 r. umowę kredytu hipotecznego na 360 miesięcy, pożyczając 288 tys. zł, co zostało przeliczone na niecałe 150 tys. franków. Zgodnie z informacjami RF, kredytobiorcy spłacali kredyt przez przeszło 10 lat, jednak w pewnym momencie nie mogli terminowo regulować rat. Wówczas bank wypowiedział umowę kredytu, a następnie złożył pozew, żądając natychmiastowej zapłaty ponad 468 tys. zł. - o 180 tys. zł więcej niż pożyczyli klienci, ze względu na mechanizm indeksacji kwoty kredytu do kursu franka, który w tym okresie umocnił się w stosunku do złotego.