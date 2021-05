Frankowicze poczekają. Sąd Najwyższy chce opinii między innymi Rzecznika Praw Dziecka

- Zapadło postanowienie o powiadomieniu o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz o zwróceniu się do tych podmiotów o zajęcie stanowiska (...). Ponadto zwrócono się o takie samo stanowisko do prezesa NBP, do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego - powiedział we wtorek Stępkowski.