"Pat decyzyjny" w Sądzie Najwyższym. Bez uchwały w sprawie kredytów walutowych, są pytania do TSUE

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie nie wydała uchwały w sprawie kredytów walutowych, zamiast tego zdecydowano o zadaniu trzech pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie trybu powoływania sędziów.

"Sąd Najwyższy, w dniu 2 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej" - poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej SN.

Rzecznik prasowy SN Aleksander Stępkowski mówił po posiedzeniu, że "pytania w ogóle nie dotyczą kwestii frankowych, to są pytania dotyczące stricte ustroju wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

"Pat decyzyjny" w Sądzie Najwyższym

- Pat decyzyjny w Sądzie Najwyższym spowodował, że wzięto w zakładników dwa miliony Polaków. (…) Niestety sprawy w sądach są masowo zawieszane w oczekiwaniu na podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy. Pomimo tego, że na większość tych pytań jest odpowiedź w prawie unijnym albo w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, część polskich sędziów nie jest w stanie stosować prawa unijnego, a bardzo często stosują to prawo, jeżeli dotyczy to kwestii ich mianowania – skomentował Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Dodał też: - Mamy apel do wszystkich sędziów, którzy zawieszają tego typu sprawy: nie czekajcie. Wystarczy czerpać z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Według Szcześniaka "jedyna kwestia, która nie została rozstrzygnięta, została ostatnio skierowana od TSUE". – Mamy nadzieję, że będzie rozstrzygnięta w najbliższych miesiącach. Ta sprawa dotyczy kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału: czy przysługuje klientowi, czy bankowi. Na to również będzie jasna odpowiedź – powiedział.

SN bez uchwały. "Cała nadzieja teraz w sądach powszechnych"

- Sąd Najwyższy w pełnym składzie nie odpowiedział na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Nie odpowiedział, ponieważ polski Sąd Najwyższy nie wie nawet, czy w istocie sam jest sądem. Pomocy szuka w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego skierował trzy pytania, w których pyta o status sędziów orzekających w składzie Izby Cywilnej. Jak trwoga to do TSUE – powiedziała reprezentująca frankowiczów radczyni prawna Beata Strzyżowska.