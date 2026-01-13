Francuskie turbiny dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zapadła decyzja

Paweł Gajda o potencjalnej lokalizacji na drugą elektrownię jądrową w Polsce Źródło: TVN24

Przedstawiciele Westinghouse i Bechtela we wtorek oficjalnie poinformowali o wyborze.

Arabelle Solutions jest producentem turbin parowych i generatorów przede wszystkim na potrzeby energetyki jądrowej. Firma to spółka zależna francuskiego koncernu energetycznego EDF, zatrudnia 3,5 tys. pracowników w 16 krajach.

W budowanej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu polskiej elektrowni jądrowej staną trzy bloki z reaktorami Westinghouse AP1000. Każdy blok będzie miał własny zestaw turbina-generator od Arabelle Solutions.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa ma wytwarzać do 3750 MWe i powstanie na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Prognozowany współczynnik wykorzystania mocy elektrowni w 2040 roku wynosi około 88,5 proc. prc.

Inwestorem i operatorem pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będzie należąca w 100 proc. do państwa spółka PEJ. Zgodnie z obecnym harmonogramem wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r. Początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planuje się na 2036 r.

W grudniu minionego roku Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowe. Chodzi o kwotę 60 miliardów złotych. Sejm uchwalił w lutym ustawę o dokapitalizowaniu z budżetu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) tą kwotą, co ma być wkładem do budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Dwie elektrownie jądrowe e Polsce

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Rząd zakłada, że 30 proc. kosztów budowy zostanie pokryte ze środków własnych inwestora, na które złoży się przewidziane przez ustawę dokapitalizowanie, a 70 proc. - długiem, zaciągniętym w instytucjach finansowych.

