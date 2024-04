Od 1 lipca właściciele fotowoltaiki będą mogli zmienić sposób rozliczeń z firmą energetyczną. Projekt w tej sprawie, który opracowuje resort klimatu i środowiska, ma zostać przyjęty w drugim kwartale. To nie koniec udogodnień szykowanych dla właścicieli OZE.

Wyjaśniono, wyliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumenta według rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej będzie prowadzone do dnia 30 czerwca 2024 r., a od dnia 1 lipca 2024 r. wartość energii będzie wyliczana w oparciu o rynkową, godzinową cenę energii elektrycznej. Zauważono, że zależnie od profilu zużycia prądu przez prosumenta, może to zmniejszyć opłacalność funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.