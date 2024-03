Fotowoltaika rośnie wolniej. Najnowsze dane

Liczba mikroinstalacji przyrasta wolniej

Jak zauważył URE, w ostatnich latach obserwowany jest spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji oraz wolumenu wyprodukowanej przez nie energii. Dynamika wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich zmniejszyła się z ok. 41 proc. w 2022 r. do ok. 15 proc. w 2023 r. Spada także dynamika wzrostu ilości energii wprowadzanej przez nie do sieci, z ok. 110 proc. w 2022 r. do ok. 26 proc. w 2023 r.