Z kraju Fotowoltaika w dół, zapotrzebowanie w górę. Tego nie było od półtora roku Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Przed nami lato pełne ekstremów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Najbardziej napięta sytuacja w systemie jest w godzinach 18-21, gdy jednocześnie spada generacja z fotowoltaiki i rośnie zapotrzebowanie - wyjaśnił rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński.

Tego nie było od listopada 2024

- Ze względu na prognozowaną napiętą sytuację bilansową we wtorek wieczorem, PSE ogłosiły okres przywołania na rynku mocy (...) System pracuje stabilnie, a rynek mocy jest jednym ze środków służących zapewnieniu jego bezpieczeństwa - wskazał Wapiński.

Okresy przywołania na rynku mocy zostały ogłoszone na wtorkowy wieczór w godzinach 18-19, 19-20 i 20-21. W kolejnym komunikacie ogłoszono okres przywołania na godz. 21-22.

Ostatnie przywołanie na rynku mocy miało miejsce 6 listopada 2024 r. podczas dłuższego okresu bezwietrznej i pochmurnej pogody, kiedy do systemu nie dostarczały energii elektrownie wiatrowe i fotowoltaika.

Okres przywołania na rynku mocy

Ogłoszenie okresów przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi wynikającymi z umów zawartych na rynku mocy muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu.

Z kolei odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie.

Mechanizm rynku mocy zapewnia wynagradzanie uczestników rynku, czyli producentów energii elektrycznej, za ich pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego, gdy operator tego zażąda.

Co z odbiorcami indywidualnymi?

PSE podkreśliły, że okres przywołania na rynku mocy nie ma wpływu na odbiorców indywidualnych i nie pociąga za sobą żadnych utrudnień dla odbiorców energii elektrycznej. Wyjątkiem są odbiorcy uczestniczący w rynku mocy jako jednostki redukcji zapotrzebowania i posiadający zobowiązania wynikające z zawartych umów.

Konieczność ogłoszenia okresów przywołania wynika m.in. z wysokiego zapotrzebowania na energię, niskiej prognozowanej produkcji OZE oraz niedostępności mocy w jednostkach konwencjonalnych - elektrowniach gazowych i węglowych.

PSE przypomniały, że każdy odbiorca dzięki racjonalnemu korzystaniu z energii elektrycznej może wesprzeć pracę systemu. Zwrócono uwagę, że energochłonne czynności, takie jak ogrzewanie domu urządzeniami elektrycznymi, warto wykonywać poza szczytami zapotrzebowania, czyli latem w godzinach 10-17 oraz po godz. 21.

Upały a energia elektryczna

- Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 GW, w weekend nie przekroczyło 20,5 GW. W poniedziałek w wieczornym szczycie wyniosło nieco ponad 23 GW - przekazał Wapiński.

Dużo wyższe zapotrzebowanie na moc notowane jest w Polsce zimą. Z danych PSE wynika, że w lutym tego roku padł rekord zapotrzebowania - 27,7 GW.

PSE zachęca, by w przypadku korzystania z klimatyzacji schłodzić mieszkanie czy dom w ciągu dnia, a nie dopiero wieczorem.

Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę w Słubicach temperatura powietrza sięgnęła 40,5 st. C, co oznacza rekordowo wysoką wartość dla Polski. Wcześniej tego dnia 40,3 st. C odnotowano w Toruniu. W poniedziałek w południe najwyższą temperaturę odnotowano w Kozienicach - 37,1 st. C.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tys. km, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

OGLĄDAJ: TVN24