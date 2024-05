Liczne odmowy w sprawie przyłączenia OZE. Prezes urzędu wyjaśnia

W 2023 roku do 7448 wzrosła liczba odmownych decyzji w sprawie wniosków o przyłączenie odnawialnych źródeł energii (OZE). Rok wcześniej było ich 7023 - wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki. "Rozwiązaniem problemu odmów jest cyfryzacja oraz szersze wykorzystanie możliwości przyłączenia na zasadach komercyjnych" - uważa prezes URE Rafał Gawin.

Zgodnie z raportem Urzędu Regulacji Energetyki operatorzy sieci dystrybucyjnych odmówili w 2023 r. wydania warunków przyłączenia 7448 nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy ponad 83 GW. Chodzi o farmy fotowoltaiczne, wiatrowe czy elektrownie wodne.

- 83,6 GW to suma mocy ze wszystkich negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyłączenie, które zostały złożone do operatorów. Nie jest to natomiast realna wielkość mocy, której odmówiono przyłączenia do sieci w 2023 roku - wyjaśnia cytowany w piątkowym komunikacie prasowym prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Wnioski o przyłączenie OZE

Dodał, że zgodnie z obowiązującymi dziś regulacjami, jedyną procedurą pozwalającą wytwórcy energii na sprawdzenie dostępności mocy przyłączeniowej w danej, konkretnej, lokalizacji w sieci, jest złożenie wniosku do operatora o wydanie warunków przyłączenia.

- Z powyższego oraz z informacji przekazanych regulatorowi przez operatorów wynika, że niejednokrotnie dany przedsiębiorca kilka razy składa te same wnioski o przyłączenie do różnych miejsc w sieci. W konsekwencji łączna wielkość mocy we wnioskach, które rozpatrzono odmownie jest wyższa od tej, dla której nie uzyskano przyłączeń.

W ocenie prezesa URE rozwiązaniem problemu odmów wydawania warunków przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci, a także sposobem na usprawnienie oraz poprawę transparentności tego procesu jest jego cyfryzacja oraz szersze wykorzystanie możliwości przyłączenia na zasadach komercyjnych.

W raporcie wskazano, że w 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zauważalną zmianą jest zwiększenie udziału wytwarzania w odnawialnych źródłach energii elektrycznej.

"W źródłach wiatrowych udział produkcji energii elektrycznej wzrósł z 10 proc. do 13 proc., a w innych źródłach odnawialnych wzrósł z 5 proc. do 8 proc.", czyli z 27 602 GWh do 35 209 GWh.

