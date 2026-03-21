Krucjata Czarnka. "Trochę tak, jakby ktoś wypłacał pieniądze z bankomatu i je palił"

Najpierw było "OZE-sroze" i kpienie z fotowoltaiki, mimo że kandydat PiS na szefa rządu sam ma taką instalację na dachu swojego domu. Później - zapowiedzi konkretnych działań. - Zdemontuję to świństwo, jak tylko mi się to spłaci i jak tylko wyjdę - w zasadzie nie ja, tylko moja żona - z tego okresu trwałości projektu - deklarował podczas jednej z konferencji prasowych.

- Przemysław Czarnek mówi o demontażu instalacji fotowoltaicznej, która właśnie się spłaciła. To oznacza dobrowolne podniesienie sobie kosztów energii - komentuje w rozmowie z TVN24+ Jakub Wiech.

- To trochę tak, jakby ktoś wypłacał pieniądze z bankomatu i je palił. Efekt finansowy podobny - puentuje.